Інтер Маямі планує підписати аргентинського півзахисника Аргентінос Хуніорс Федеріко Редондо.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Трансфер 21-річного футболіста обійдеться клубу Девіда Бекхема у 8 мільйонів євро. Також Аргентінос Хуніорс у майбутньому отримає 15% від потенційного перепродажу талановитого гравця.

Відзначимо Федеріко Редондо є сином легендарного Фернандо Редондо, який свого часу виступав за Реал, Мілан та національну збірну Аргентини.

У 2023 році Федеріко Редондо провів 21 матч в чемпіонаті Аргентини, відзначившись 1 забитим м'ячем та 1 гольовою передачею. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 9 мільйонів євро.

