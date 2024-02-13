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Інтер Маямі підпише Редондо

Редондо гратиме з Мессі
Сьогодні 17:11 146 0
Інтер Маямі підпише Редондо
#Інтер Маямі

Джерело - Чемпіон.

Інтер Маямі планує підписати аргентинського півзахисника Аргентінос Хуніорс Федеріко Редондо.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Трансфер 21-річного футболіста обійдеться клубу Девіда Бекхема у 8 мільйонів євро. Також Аргентінос Хуніорс у майбутньому отримає 15% від потенційного перепродажу талановитого гравця.

Відзначимо Федеріко Редондо є сином легендарного Фернандо Редондо, який свого часу виступав за Реал, Мілан та національну збірну Аргентини.

У 2023 році Федеріко Редондо провів 21 матч в чемпіонаті Аргентини, відзначившись 1 забитим м'ячем та 1 гольовою передачею. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 9 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що гравця Інтер Маямі Ліонеля Мессі запросили в олімпійську збірну Аргентини.

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