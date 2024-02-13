Мессі запросили в олімпійську збірну Аргентини

Тренерський штаб збірної Аргентини хоче бачити Ліонеля Мессі у своїй команді

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі може зіграти за збірну Аргентини на Олімпійських іграх у Парижі.

Про це розповів головний тренер олімпійської збірної Хав'єр Маскерано.

"Двері для Мессі завжди відчинені. Але все залежить від його рішення, а також його зобов'язань перед Інтер" Маямі", – сказав Маскерано.

Відзначимо, що Мессі з національною командою виграв чемпіонат світу-2022 у Катарі та Копу Америку у 2021 році.

Раніше збірна Аргентини U-23 обіграла Бразилію та забезпечила собі місце на ОІ-2024 у Парижі.