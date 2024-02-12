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Бетіс підписав новий контракт із захисником Пессельєю

Нова угода розрахована до 2026 року
Сьогодні 17:12 185 0
Бетіс підписав новий контракт із захисником Пессельєю
#Реал Бетіс

Джерело - Чемпіон.

Реал Бетіс продовжив угоду з центральним захисником Херманом Пессельєю.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Новий контракт розрахований до 2026 року. Аргентинець виступає за Бетіс з 2021-го.

У поточному сезону Песселья відіграв 30 матчів та відзначився 1 забитим голом.

Напередодні Бетіс переграв Кадіс у 24 турі іспанської Ла-Ліги.

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