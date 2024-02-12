Бетіс підписав новий контракт із захисником Пессельєю

Джерело - Чемпіон.
Реал Бетіс продовжив угоду з центральним захисником Херманом Пессельєю.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Новий контракт розрахований до 2026 року. Аргентинець виступає за Бетіс з 2021-го.
У поточному сезону Песселья відіграв 30 матчів та відзначився 1 забитим голом.
⚔🛡🗝— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 12, 2024
Thᥱ Lᥱgᥱᥒd of Pᥱzzᥱᥣdᥲ. pic.twitter.com/3rbr05TQ36
Напередодні Бетіс переграв Кадіс у 24 турі іспанської Ла-Ліги.
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