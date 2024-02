Канзас виграв Супербоул-2024

Канзас Сіті у Лас-Вегасі переграв Сан-Франциско у фінальному поєдинку Національної футбольної Ліги - Супербоул LVIII.

Доля матчу вирішилась в овертаймі - квотербек Канзаса Патрік Магомс зміг затягнути свою команду до "очкової зони" і за 5 секунд до кінця гри виконати точний пас в тачдаун.

Супербоул LVIII

12 лютого

Канзас-Сіті Чіфс - Сан-Франциско 49ерс 25:22 ОТ (0:0, 3:10, 10:0, 6:9, 6:3)

Для Канзаса це третя перемога у Супербоулі за останні п'ять років і четверта в історії.

13 plays. 75 yards. 1 Super Bowl victory.



