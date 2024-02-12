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Канзас виграв Супербоул-2024

Канзас-Сіті у матчі з овертаймом захистили титул
Сьогодні 08:42 315 0
Канзас виграв Супербоул-2024

Джерело - Чемпіон.

Канзас Сіті у Лас-Вегасі переграв Сан-Франциско у фінальному поєдинку Національної футбольної Ліги - Супербоул LVIII.

Доля матчу вирішилась в овертаймі - квотербек Канзаса Патрік Магомс зміг затягнути свою команду до "очкової зони" і за 5 секунд до кінця гри виконати точний пас в тачдаун.

Супербоул LVIII

12 лютого

Канзас-Сіті Чіфс - Сан-Франциско 49ерс 25:22 ОТ (0:0, 3:10, 10:0, 6:9, 6:3)

Для Канзаса це третя перемога у Супербоулі за останні п'ять років і четверта в історії.

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