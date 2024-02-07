Качараба: У мене було дві пропозиції: одна з корейської ліги, а інша від ДАК

Джерело - Чемпіон.
Новачок ДАК Тарас Качараба прокоментував свій перехід до словацької команди
Про це йдеться на офіційному сайті клубу.
"На початку сезону я був травмований, грав менше, і мій контракт добігав кінця, тому я відчував, що мені потрібна зміна. У мене було дві пропозиції: одна з корейської ліги, а інша від ДАК. Я зупинився на другому варіанті, тому що ДАК ближчий мені за менталітетом і ставить перед собою найвищі цілі, як і Славія", - сказав Качараба.
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