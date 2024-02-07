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Качараба: У мене було дві пропозиції: одна з корейської ліги, а інша від ДАК

Вчора 21:55 217 0
Качараба: У мене було дві пропозиції: одна з корейської ліги, а інша від ДАК
#ДАК, #Тарас Качараба

Джерело - Чемпіон.

Новачок ДАК Тарас Качараба прокоментував свій перехід до словацької команди

Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

"На початку сезону я був травмований, грав менше, і мій контракт добігав кінця, тому я відчував, що мені потрібна зміна. У мене було дві пропозиції: одна з корейської ліги, а інша від ДАК. Я зупинився на другому варіанті, тому що ДАК ближчий мені за менталітетом і ставить перед собою найвищі цілі, як і Славія", - сказав Качараба.

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