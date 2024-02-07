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Качараба перейшов у ДАК

Тарас Качараба змінив клуб
Сьогодні 15:10 210 0
Качараба перейшов у ДАК
#ДАК, #Футбольні трансфери, #Тарас Качараба

Джерело - dac1904.sk.

Український центральний захисник Славії Тарас Качараба перейшов у ДАК.

Про це повідомляє офіційний сайт словацького клубу. 

Контракт розрахований на 2,5 роки. Тарас виступав за Славію протягом трьох років. На початку цього сезону стало відомо, що українець не входить у плани клубу. В підсумку він зіграв лише два офіційних матчі.

Нагадаємо, на початку січня агент Качараби підтвердив, що його клієнтом цікавиться Динамо, але Олександр Шовковський вирішив відмовитися від підписання 29-річного центрбека.

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