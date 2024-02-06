Головне
Переможець бою Ф’юрі - Усик отримає новий пояс абсолютного чемпіона
Вчора 23:25 921
Педріньйо підписав новий контракт із Шахтарем
Сьогодні 19:57 369
Калініна переграла італійку на старті турніру в Абу-Дабі
Сьогодні 19:39 330
Цуренко програла самсоновій на турнірі в Абу-Дабі
Сьогодні 19:24 503 1
Став відомий склад України на першу гонку ЧС-2024
Сьогодні 18:40 474
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 16:15 22719
ЛАСК викупив Таловєрова у Славії
Вчора 18:24 503
На війні з росією загинув український чемпіон світу з паверліфтингу Білоконь
Вчора 15:39 863
Рейтинг ATP: Сачко втратив одну сходинку
Вчора 14:15 87937
"Давай сам на сам": Мудрик зухвало відповів відомому фану Челсі після критики на свою адресу
Вчора 14:00 1461 1
Прямі трансляції

Славія у благодійному матчі зібрала на підтримку Україні близько 2 млн гривень

Гідна відповідь словакам, які проводять спаринги з командами з росії
Сьогодні 22:25 172 0
Славія у благодійному матчі зібрала на підтримку Україні близько 2 млн гривень
#Славія

Джерело - UA-футбол.

Празька Славія провела товариський матч із клубом ВіОн із Златое Моравце, гроші від якого будуть спрямовані на підтримку України.

Про це повідомляє пресслужба чеського клубу.

Матч зібрав виторг 1 250 000 крон (понад 2 млн гривень). Понад мільйон крон було зібрано з продажу квитків, решта грошей надійшли до фонду Славії як пожертвування.

На зібрані гроші буде придбано машини швидкої допомоги для евакуації поранених та інше медичне обладнання для України.

Нагадаємо, що Славія вирішила провести цей матч після того, як братиславський Слован зіграв спаринг із динамо москва, при цьому відмовившись від матчу ВіОном.

Після цього Славія відмовилася проводити спаринг зі Слованом та організувала благодійний поєдинок із ВіОном.

Коментарі ()
Популярне зараз
Аллен передбачив долю бою Усик - Ф'юрі Аллен передбачив долю бою Усик - Ф'юрі 1205
Стала відома оцінка Ярмолюка за матч з Манчестер Сіті Стала відома оцінка Ярмолюка за матч з Манчестер Сіті 677
Повернення Ярмоленка відкладається Повернення Ярмоленка відкладається 756
Два гранди АПЛ відмовилися від трансферу Мбаппе Два гранди АПЛ відмовилися від трансферу Мбаппе 669
Брентфорд - Манчестер Сіті 1:3: огляд матчу Брентфорд - Манчестер Сіті 1:3: огляд матчу 591
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 22719
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 33696
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 18624 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 358661 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14393
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 47581
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 20997