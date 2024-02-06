Славія у благодійному матчі зібрала на підтримку Україні близько 2 млн гривень

Гідна відповідь словакам, які проводять спаринги з командами з росії

Празька Славія провела товариський матч із клубом ВіОн із Златое Моравце, гроші від якого будуть спрямовані на підтримку України.

Про це повідомляє пресслужба чеського клубу.

Матч зібрав виторг 1 250 000 крон (понад 2 млн гривень). Понад мільйон крон було зібрано з продажу квитків, решта грошей надійшли до фонду Славії як пожертвування.

На зібрані гроші буде придбано машини швидкої допомоги для евакуації поранених та інше медичне обладнання для України.

Нагадаємо, що Славія вирішила провести цей матч після того, як братиславський Слован зіграв спаринг із динамо москва, при цьому відмовившись від матчу ВіОном.

Після цього Славія відмовилася проводити спаринг зі Слованом та організувала благодійний поєдинок із ВіОном.