Бешикташ може підписати Родрігеса

Джерело - Чемпіон.
Турецький Бешикташ проявляє інтерес до зіркового атакувального півзахисника Сан-Паулу Хамеса Родрігеса.
Про це повідомляє авторитетний італійський інсайдер Ніколо Скіра.
Переговори між клубами вже почалися. Однак підписати 32-річного колумбійця Бешикташу буде непросто, оскільки Сан-Паулу не хоче його продавати. Трансферне вікно в Туреччині закривається найближчої п'ятниці, 9 лютого.
Контракт Родрігеса з Сан-Паулу розрахований до літа 2025 року. Трансферна вартість гравця оцінюється в 5 мільйонів євро.
#Besiktas are interested in #JamesRodriguez. Opened talks with #SaoPauloFC, which would like to keep the colombian player. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 6, 2024