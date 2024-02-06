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Бешикташ може підписати Родрігеса

Турецький клуб цікавиться Хамесом
Сьогодні 17:25 175 0
Бешикташ може підписати Родрігеса
#Бешикташ

Джерело - Чемпіон.

Турецький Бешикташ проявляє інтерес до зіркового атакувального півзахисника Сан-Паулу Хамеса Родрігеса.

Про це повідомляє авторитетний італійський інсайдер Ніколо Скіра.

Переговори між клубами вже почалися. Однак підписати 32-річного колумбійця Бешикташу буде непросто, оскільки Сан-Паулу не хоче його продавати. Трансферне вікно в Туреччині закривається найближчої п'ятниці, 9 лютого.

Контракт Родрігеса з Сан-Паулу розрахований до літа 2025 року. Трансферна вартість гравця оцінюється в 5 мільйонів євро.

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