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Вінісіус може не зіграти проти Жирони

Гравець відновлюється від травми
Сьогодні 20:55 212 0
Вінісіус може не зіграти проти Жирони
Фото - Getty Images
#Вінісіус Жуніор

Джерело - football.ua.

Вінісіус Жуніор може пропустити другий матч Ла-Ліги поспіль.

Про це повідомляє AS. 

Вінгер Реала зазнав ушкодження на розминці перед учорашнім матчем проти Атлетіко (1:1). Головний тренер Карло Анчелотті повідомив, що у бразильця контрактура шиї.

Сьогодні Вінісіус не тренувався і працював із фізіотерапевтами. У клубі сподіваються, що футболіст буде готовий зіграти з Жироною 10 лютого, але поки його участь під питанням. 

У поточному сезоні 23-річний бразилець провів 14 матчів у Ла-Лізі та забив 6 голів.

Раніше повідомлялося, що Рюдігер відновиться до матчу з Жироною.

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