Вінісіус може не зіграти проти Жирони

Гравець відновлюється від травми

Вінісіус Жуніор може пропустити другий матч Ла-Ліги поспіль.

Про це повідомляє AS.

Вінгер Реала зазнав ушкодження на розминці перед учорашнім матчем проти Атлетіко (1:1). Головний тренер Карло Анчелотті повідомив, що у бразильця контрактура шиї.

Сьогодні Вінісіус не тренувався і працював із фізіотерапевтами. У клубі сподіваються, що футболіст буде готовий зіграти з Жироною 10 лютого, але поки його участь під питанням.

У поточному сезоні 23-річний бразилець провів 14 матчів у Ла-Лізі та забив 6 голів.

Раніше повідомлялося, що Рюдігер відновиться до матчу з Жироною.