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Захисник Реала Рюдігер відновиться до матчу з Жироною

Німецький захисник раніше отримав пошкодження підколінного сухожилля
Сьогодні 15:22 208 0
Захисник Реала Рюдігер відновиться до матчу з Жироною
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Рюдігер

Джерело - Чемпіон.

Захисник Реала Антоніо Рюдігер відновиться до матчу 24-го туру Ла-Ліги проти Жирони.

Про це повідомляє Madrid Xtra

Німецький захисник раніше отримав пошкодження підколінного сухожилля.

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Через травму він пропустив матч з Атлетико (1:1).

Матч 24-го туру Ла-Ліги Реал – Жирона відбудеться 10 лютого.

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