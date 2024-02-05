Захисник Реала Рюдігер відновиться до матчу з Жироною

Джерело - Чемпіон.
Захисник Реала Антоніо Рюдігер відновиться до матчу 24-го туру Ла-Ліги проти Жирони.
Про це повідомляє Madrid Xtra
Німецький захисник раніше отримав пошкодження підколінного сухожилля.
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Через травму він пропустив матч з Атлетико (1:1).
Матч 24-го туру Ла-Ліги Реал – Жирона відбудеться 10 лютого.
🚨 NEW: Rüdiger is expected to be back vs Girona. @diarioas pic.twitter.com/N2ObVga74G— Madrid Xtra (@MadridXtra) February 5, 2024
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