Захисник Реала Рюдігер відновиться до матчу з Жироною

Захисник Реала Антоніо Рюдігер відновиться до матчу 24-го туру Ла-Ліги проти Жирони.

Про це повідомляє Madrid Xtra

Німецький захисник раніше отримав пошкодження підколінного сухожилля.

Езіл: Рюдігер - найкращий захисник світу прямо зараз

Через травму він пропустив матч з Атлетико (1:1).

Матч 24-го туру Ла-Ліги Реал – Жирона відбудеться 10 лютого.

🚨 NEW: Rüdiger is expected to be back vs Girona. @diarioas pic.twitter.com/N2ObVga74G