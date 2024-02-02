Буффон визначився з майбутньою посадою

Буффон готовий до нових викликів

Колишній воротар Ювентуса, ПСЖ, Парми та збірної Італії Джанлуїджі Буффон закінчив навчання в Коверчано. Тепер він має право отримати посаду спортивного директора.

Про це повідомляє ANSA.

Легендарний голкіпер склав випускні іспити 21 грудня.

Крім Буффона, ці курси також закінчили ексфорвард Мілана Даніеле Массароі, експівзахисник Сассуоло Сімоне Міссіролі. Усі вони пройшли загальну програму навчання, що складається з 144 годин занять (120 в аудиторіях Коверчано і 24 – онлайн). Випускники могли обрати тему іспитів залежно від напряму – техніко-спортивного або спортивно-організаційного.

Нагадаємо, Буффон - найкращий голкіпер XXI сторіччя за версією FourFourTwo.