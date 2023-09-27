Буффон - найкращий голкіпер XXI сторіччя за версією FourFourTwo

Джерело - FourFourTwo.
Колишній воротар Ювентуса та збірної Італії Джанлуїджі Буффон визнаний найкращим голкіпером XXI сторіччя.
Про це повідомляє FourFourTwo.
Другим став іспанець Ікер Касільяс (збірна Іспанії, Реал, Порту).
На третьому місці нідерландець Едвін ван дер Сар (збірна Нідерландів, Аякс, Ювентус, Фулгем, Манчестер Юнайтед).
10 найкращих воротарів XXI сторіччя:
1. Джанлуїджі Буффон, Італія;
2. Ікер Касільяс, Іспанія;
3. Едвін ван дер Сар, Нідерланди;
4. Петр Чех, Чехія;
5. Мануель Ноєр, Німеччина;
6. Олівер Кан, Німеччина;
7. Віктор Вальдес, Іспанія;
8. Давід Де Хеа, Іспанія;
9. Жуліо Сезар, Бразилія;
10. Уго Льоріс, Франція.
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