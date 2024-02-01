Марсель домовився про трансфер латераля Роми

Захисник Роми Зекі Челік близький до переходу у Марсель.

Про це повідомляє TMW.

Клуби досягли угоди щодо футболіста, який вже домовився з французьким клубом щодо контракту. Проте перехід залежить від продажу Жонатана Клоса, який не налаштований залишати Марсель.

Челік перейшов у Рому влітку 2022-го, тоді його за 7 млн євро підписали з Лілля. Раніше виступав у Туреччині за Карачабей Беледієспор та Істанбулспор.

У Ромі цього сезону Челік віддав 2 гольові у 15 матчах.

Раніше повідомлялося, що Дженоа викупила у Марселя контракт Маліновського.