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Марсель домовився про трансфер латераля Роми

Сьогодні 12:25 230 0
Марсель домовився про трансфер латераля Роми
#Марсель, #Рома, #Футбольні трансфери, #Челік

Джерело - tribuna.com.

Захисник Роми Зекі Челік близький до переходу у Марсель.

Про це повідомляє TMW.

Клуби досягли угоди щодо футболіста, який вже домовився з французьким клубом щодо контракту. Проте перехід залежить від продажу Жонатана Клоса, який не налаштований залишати Марсель.

Челік перейшов у Рому влітку 2022-го, тоді його за 7 млн євро підписали з Лілля. Раніше виступав у Туреччині за Карачабей Беледієспор та Істанбулспор.

У Ромі цього сезону Челік віддав 2 гольові у 15 матчах.

Раніше повідомлялося, що Дженоа викупила у Марселя контракт Маліновського.

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