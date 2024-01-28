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Боруссія переграла Бохум у 19 турі Бундесліги

У складі дортмундців Фуллькруг оформив хет-трик
Сьогодні 20:27 231 0
Боруссія переграла Бохум у 19 турі Бундесліги
#Боруссія Дортмунд, #Бохум

Джерело - Чемпіон.

У 19-му турі німецької Бундесліги дортмундська Боруссія здобула домашню перемогу над Бохумом.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь Боруссії. У складі дортмундців Фуллькруг оформив хет-трик.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
19 тур, 28 січня

Боруссія Д - Бохум 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 7 Фуллькруг (пен), 1:1 - 45 Шлоттербек (авт), 2:1 - 72 Фуллькруг, 3:1 - 90+1 Фуллькруг

Раніше Уніон здолав Дармштадт у 19 турі Бундесліги.

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