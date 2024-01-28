Боруссія переграла Бохум у 19 турі Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
У 19-му турі німецької Бундесліги дортмундська Боруссія здобула домашню перемогу над Бохумом.
Матч завершився з рахунком 3:1 на користь Боруссії. У складі дортмундців Фуллькруг оформив хет-трик.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
19 тур, 28 січня
Боруссія Д - Бохум 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 7 Фуллькруг (пен), 1:1 - 45 Шлоттербек (авт), 2:1 - 72 Фуллькруг, 3:1 - 90+1 Фуллькруг
Раніше Уніон здолав Дармштадт у 19 турі Бундесліги.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!