Боруссія переграла Бохум у 19 турі Бундесліги

У складі дортмундців Фуллькруг оформив хет-трик

Джерело - Чемпіон.

У 19-му турі німецької Бундесліги дортмундська Боруссія здобула домашню перемогу над Бохумом.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь Боруссії. У складі дортмундців Фуллькруг оформив хет-трик.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

19 тур, 28 січня

Боруссія Д - Бохум 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 7 Фуллькруг (пен), 1:1 - 45 Шлоттербек (авт), 2:1 - 72 Фуллькруг, 3:1 - 90+1 Фуллькруг

Раніше Уніон здолав Дармштадт у 19 турі Бундесліги.

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