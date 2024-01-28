Металіст 1925 зазнав поразки від П'яста у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.

Харківський Металіст 1925 зазнав поразки від польського П'яста у контрольному матчі на турецьких зборах.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь клубу з Польщі. Команди провели матч у форматі 4 таймі по 30 хвилин.

Це друга поразка харківської команди на зборах. Раніше Металіст 1925 поступився австрійському Вольфсбергу.

Контрольний матч

28 січня

П'яст (Польща) - Металіст 1925 (Україна) 2:0

Голи: 1:0 - 21 Крикун, 2:0 - 106 Хейтлі

П'яст (футболки білі): Шиманські, Пирка, Гук, Червінські, Голубек, Томасевич, Дзичек, Кондзер, Шчепанські, Крикун, Вільчек

Головний тренер - Олександр Вукович

Металіст 1925 (футболки чорні, 1 та 2 тайм): Сидоренко, Жичиков, Безуглий, Червак, Фарина, Габелок (к), Арі Моура, гравець на перегляді, Юрченко, Борячук, Овусу

Металіст 1925 (футболки чорні, 3 та 4 тайм): Проценко, Обінайя, Ткачук, Курило, Фарина (гравець на перегляді 90, гравець на перегляді 105), Вачіберадзе, Русин, Панченко, Дмитренко, Юсов, Бичек

Запасні: Мозіль, Потімков, Капінус

Головний тренер - Віктор Скрипник

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