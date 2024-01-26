Вольфсберг переграв Металіст 1925 у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Металіст поступився Вольфсбергу у контрольному матчі на зимових зборах.
Матч завершився з рахунком 3:0.
Товариський матч
26 січня
Вольфсберг - Металіст 1925 3:1 (1:0)
Гол: 1:0 - 43 Ясіч, 2:0 - 51 Балло, 3:0 - 73 Забітцер, 3:1 - 87 Борячук
Вольфсберг: Гутльбаєр, Кеннеді, Верачніг, Баумгартнер, Ясіч, Балло, Тіжані, Алтунашвілі, Рейдер, Оміч, Боакує
Металіст 1925: Мозіль, Безуглий, Обінайя, Курило, Фарина, Габелок (к), Русин, гравець на перегляді, Арі Моура, Овусу, Дмитренко
Металіст 1925: Потімков, Жичиков, Ткачук, Червак, Бичек, Вачіберадзе, Юрченко, Панченко, гравець на перегляді, Борячук, Юсов
Нагадаємо, Металіст 1925 зіграє домашній матч УПЛ проти Динамо на стадіоні ім. Лобановського.
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