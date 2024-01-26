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Вольфсберг переграв Металіст 1925 у контрольному матчі

Металіст 1925 готується до другої половини сезону
Сьогодні 19:28 306 0
Вольфсберг переграв Металіст 1925 у контрольному матчі
#Металіст 1925

Джерело - Чемпіон.

Металіст поступився Вольфсбергу у контрольному матчі на зимових зборах.

Матч завершився з рахунком 3:0.

Товариський матч

26 січня

Вольфсберг - Металіст 1925 3:1 (1:0)

Гол: 1:0 - 43 Ясіч, 2:0 - 51 Балло, 3:0 - 73 Забітцер, 3:1 - 87 Борячук

Вольфсберг: Гутльбаєр, Кеннеді, Верачніг, Баумгартнер, Ясіч, Балло, Тіжані, Алтунашвілі, Рейдер, Оміч, Боакує

Металіст 1925: Мозіль, Безуглий, Обінайя, Курило, Фарина, Габелок (к), Русин, гравець на перегляді, Арі Моура, Овусу, Дмитренко

Металіст 1925: Потімков, Жичиков, Ткачук, Червак, Бичек, Вачіберадзе, Юрченко, Панченко, гравець на перегляді, Борячук, Юсов

Нагадаємо, Металіст 1925 зіграє домашній матч УПЛ проти Динамо на стадіоні ім. Лобановського.

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