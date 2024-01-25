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Баранка: З Шевченком не обговорював своє майбутнє в УАФ

Голова комітету етики та чесної гри УАФ - про своє майбутнє
Сьогодні 22:40 193 0
Баранка: З Шевченком не обговорював своє майбутнє в УАФ
#Франческо Баранка, #Андрій Шевченко

Джерело - Tribuna.com.

Голова комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка не знає нічого про своє майбутнє в організації після обрання головою організації Андрія Шевченка.

Про це заявив сам функціонер.

"Поки що ми ще не обговорювали моє майбутнє в УАФ. Тож насправді не знаю, чи захоче Шевченко, щоб я продовжував працювати в УАФ. Коли в мене буде можливість зустрітися з ним, підсумую те, що було зроблено, які цілі та проекти на майбутнє. Але очевидно, що рішення залежатиме тільки від нього", - сказав Баранка.

Контракт Баранки з УАФ закінчується в березні 2024 року.

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