Хацкевич підтвердив інтерес Ворскли

Новий головний тренер Заглембє Сосновець Олександр Хацкевич міг взимку очолити Ворсклу.

Про це розповів сам білоруський фахівець.

"У мене був прямий контакт із керівництвом Ворскли до Нового року. Мені прямо сказали, що клуб розглядає і мою кандидатуру, і інші.

Після Нового року зі мною вийшли на зв’язок і повідомили, що зробили вибір на користь іншого фахівця.

Це вибір клубу, який я поважаю. Бажаю Ворсклі тільки удачі. Я завжди відкритий для пропозицій.

А в цій ситуації для мене дуже важливо, що про призначення коуча Ворскли я дізнався не з преси, а від керівників клубу", - сказав Хацкевич.