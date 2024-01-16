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Хацкевич очолив польський клуб

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Хацкевич очолив польський клуб
#Олександр Хацкевич

Джерело - zaglebie.eu.

Польський клуб другого дивізіону Заглембе (Сосновець)оголосив про призначення головним тренером Олександра Хацкевича.

Про це повідомляє пресслжба клубу.

Екстренер Динамо Київ змінив на посаді Артура Дербіна, за якого Заглембе набрав лише 11 очок у 19 турах Фортуна 1 Ліги (другий рівень футболу Польщі після Екстракляси) і відстає на 8 пунктів від рятівного 15-го місця.

Контракт із 50-річним фахівцем укладено до 30 червня 2024 року. Про склад нового тренерського штабу буде оголошено додатково.

Раніше Хацкевич відповів на звинувачення Лужного.

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