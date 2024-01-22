Кевін та Азаров вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Пюніком

Джерело - Чемпіон.
Шахтар зіграє з Пюніком у межах контрольного матчу на зимових зборах.
Головний тренер "гірників" Маріно Пушич визначився зі стартовим складом команди.
Шахтар: Різник, Азаров, Матвієнко, Бондар, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Сікан, Кевін
Запасні: Рудько, Твардовський, Лемкін, Гочолейшвілі, Педрінью, Козік, Ракицький, Лацабідзе, Егіналдо, Криськів, Назарина, Очеретько, Невертон, Швед, Цуканов
Кевін проведе дебютний матч у складі донецького клубу.
Нагадаємо, Шахтар підписав новий контракт зі Степаненком.
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