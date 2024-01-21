Степаненко: Був період, коли я думав, що закінчу з футболом через травму

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко думав про завершення кар'єри через травму.
Про це він розповів після підписання нового контракту з "гірниками".
"Думаю, що останні два контракти для мене дуже емоційні, тому що у мене був період, коли я думав, що взагалі закінчу з футболом через травму. І коли ти проходиш через такий тяжкий час і підписуєш контракт, виходиш на інший рівень, стараєшся грати та показувати свій максимум, то це винагороджується тим, що клуб дає тобі новий контракт, і це дуже круто.
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Дуже щасливий, що залишаюсь вдома. Дуже хочу подякувати президенту, керівництву клубу, тренерському штабу. Вони мене підтримали, родина, друзі. Я щаслива людина. Буду вже з Шахтарем до кінця", – сказав Степаненко.
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