Головне
Світоліна і Ястремська позмагаються за вихід до 4 кола Australian Open: розклад матчів українок на 20 січня
Сьогодні 19:26 1390
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 22:05 6559
Шевченко - найкращий гравець Серії А 2000-х за версією FourFourTwo
Сьогодні 22:05 120
NAVI перемогли російський Virtus.pro та вийшли на європейський RMR
Сьогодні 21:41 176
Манчестер Сіті - найкращий чоловічий клуб 2023 року, жіночий - Барселона
Сьогодні 21:05 220
Сайнс-старший став найбільш віковим переможцем ралі Дакар
Сьогодні 19:08 238
Беллінгем - молодий гравець року за версією Globe Soccer Awards
Сьогодні 18:52 267
Боруссія Дортмунд продовжила контракт з українцем Кревсуном
Сьогодні 18:02 382
Три українки кваліфікували у масстарт на Кубку світу в Антгольці
Сьогодні 16:52 481
Меркушина, Джима, Петренко - у двадцятці короткої індивідуальної гонки в Антгольці
Сьогодні 16:21 567
Прямі трансляції

Манчестер Сіті - найкращий чоловічий клуб 2023 року, жіночий - Барселона

Globe Soccer Awards визначили найкращі клуби світу 2023 року
Сьогодні 21:05 220 0
Манчестер Сіті - найкращий чоловічий клуб 2023 року, жіночий - Барселона
Фото: Getty Images
#Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті визнаний найкращим чоловічим клубом 2023 року.

Це стало відомо на церемонії Globe Soccer Awards.

Також на нагороду претендували Аль-Ахлі Каїр, Аль-Хілаль, Аль-Іттіхад, Арсенал, Барселона, Флуміненсе, Інтер, Наполі та Севілья.

"Містяни" минулого року виграли чемпіонат та Кубок Англії, Лігу чемпіонів, Суперкубок Європи та Клубний чемпіонат світу.

Найкращим жіночим клубом 2023 року визнано Барселону, яка виграла Лігу чемпіонів, чемпіонат та Суперкубок Іспанії.

На приз також були номіновані Арсенал, Баварія, Челсі та Рома.

Нагадаємо, Беллінгем - молодий гравець року.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 6559
Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря 11841
Реал з Луніним поступився Атлетико у Кубку Іспанії Реал з Луніним поступився Атлетико у Кубку Іспанії 1554
Лунін отримав високу оцінку за матч проти Атлетико Лунін отримав високу оцінку за матч проти Атлетико 1986
Костюк переграла росіянку Аванєсян у третьому колі Australian Open Костюк переграла росіянку Аванєсян у третьому колі Australian Open 1862
Анчелотті пояснив поразку від Атлетико Анчелотті пояснив поразку від Атлетико 1777
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14142
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15323 2
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 86075
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 11976
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 47115
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 33060 2