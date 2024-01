Манчестер Сіті - найкращий чоловічий клуб 2023 року, жіночий - Барселона

Манчестер Сіті визнаний найкращим чоловічим клубом 2023 року.

Це стало відомо на церемонії Globe Soccer Awards.

Також на нагороду претендували Аль-Ахлі Каїр, Аль-Хілаль, Аль-Іттіхад, Арсенал, Барселона, Флуміненсе, Інтер, Наполі та Севілья.

"Містяни" минулого року виграли чемпіонат та Кубок Англії, Лігу чемпіонів, Суперкубок Європи та Клубний чемпіонат світу.

Найкращим жіночим клубом 2023 року визнано Барселону, яка виграла Лігу чемпіонів, чемпіонат та Суперкубок Іспанії.

На приз також були номіновані Арсенал, Баварія, Челсі та Рома.

🏆 Congratulations to MANCHESTER CITY FC on winning the 2023 ⁣#GlobeSoccer Award for BEST MEN’S CLUB 👏@ManCity pic.twitter.com/KmPxzysKPZ