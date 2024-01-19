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Металіст 1925 оголосив про перехід Проценка

Металіст 1925 підсилився голкіпером
Сьогодні 13:30 228 0
Металіст 1925 оголосив про перехід Проценка
#Металіст 1925, #Футбольні трансфери

Джерело - metalist1925.com.

Голкіпер Ярослав Проценко перейшов у Металіст 1925.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт розрахований на 3 роки. У Металісті 1925 Проценко буде виступати під 23-м номером.

Ярославу 19 січня виповнилось 22 роки. Раніше він виступав за Олександрію-2, Ниву (Бузова) та Лівий Берег. Влітку перейшов у клуб з Горішніх Плавнів і став основним воротарем.

В осінній частині сезону Проценко зіграв за клуб із Першої ліги 15 матчів, пропустив 18 голів, чотири рази зіграв "на нуль"

Торік, виступаючи за Меркурій-ДТЕУ, Ярослав став бронзовим призером ЧЄ та віцечемпіоном світу серед студентів.

Раніше Металіст 1925 провів перше тренування під керівництвом Скрипника.

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