Головне
Ястремська сенсаційно розгромила чинну чемпіонку Вімблдона у 1-му колі Australian Open: відео останнього розіграшу
Сьогодні 07:46 2104
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 16:00 2761
Ломаченко підтвердив бій з Камбососом
Сьогодні 11:43 758
Олімпійська збірна України зіграє товариський матч з Японією
Сьогодні 11:11 386
Костюк переграла Лю на старті Australian Open
Сьогодні 08:26 1051
Світоліна з перемоги стартувала на Australian Open
Сьогодні 08:15 1425
Лунін блискуче відіграв Ель Класико: відео ефектних сейвів українця в матчі проти Барселони
Сьогодні 08:05 3473
Лунін отримав високу оцінку за гру в матчі Реал - Барселона
Вчора 23:42 1309
Реал із Луніним розгромив Барселону та виграв Суперкубок Іспанії
Вчора 22:54 1269
Нгетіч встановила світовий рекорд з бігу на 10 кілометрів
Вчора 21:55 489
Прямі трансляції

Металіст 1925 провів перше тренування під керівництвом Скрипника

У загальній групі займалися півзахисники юнацької команди
Сьогодні 16:42 179 0
Металіст 1925 провів перше тренування під керівництвом Скрипника
#Металіст 1925, #Віктор Скрипник

Джерело - офіційний сайт Металіста 1925.

Металіст 1925 провів перше тренування після виходу з відпустки.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Для харківської команди це тренування стало першим під керівництвом нового головного тренера Віктора Скрипника.

У загальній групі займалися півзахисники юнацької команди Самуель Обінайю та Матвій Панченко.

Нагадаємо, Скрипник хоче підписати в Металіст 1925 півзахисника Зорі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Евертон з Миколенком зіграв унічию з Астон Віллою, Тоттенгем та Манчестер Юнайтед не визначили сильнішого: результати матчів АПЛ Евертон з Миколенком зіграв унічию з Астон Віллою, Тоттенгем та Манчестер Юнайтед не визначили сильнішого: результати матчів АПЛ 1452
Світоліна з перемоги стартувала на Australian Open Світоліна з перемоги стартувала на Australian Open 1425
Лунін блискуче відіграв Ель Класико: відео ефектних сейвів українця в матчі проти Барселони Лунін блискуче відіграв Ель Класико: відео ефектних сейвів українця в матчі проти Барселони 3473
Лунін - у стартовому складі Реала на фінал Суперкубка з Барселоною Лунін - у стартовому складі Реала на фінал Суперкубка з Барселоною 1437
Ястремська сенсаційно розгромила чинну чемпіонку Вімблдона у 1-му колі Australian Open: відео останнього розіграшу Ястремська сенсаційно розгромила чинну чемпіонку Вімблдона у 1-му колі Australian Open: відео останнього розіграшу 2104
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 2761
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 87505
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 43178
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 162764
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 11848
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 47851
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 62665 1