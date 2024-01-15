Металіст 1925 провів перше тренування під керівництвом Скрипника

У загальній групі займалися півзахисники юнацької команди

Джерело - офіційний сайт Металіста 1925.

Металіст 1925 провів перше тренування після виходу з відпустки.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Для харківської команди це тренування стало першим під керівництвом нового головного тренера Віктора Скрипника.

У загальній групі займалися півзахисники юнацької команди Самуель Обінайю та Матвій Панченко.

Нагадаємо, Скрипник хоче підписати в Металіст 1925 півзахисника Зорі.

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