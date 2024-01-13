Металіст 1925 вийшов з відпустки

Команда розпочне підготовку до другої частини сезону

Основна команда Металіста 1925 вийшла з відпустки та пройшла медогляд.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Наступні два дні будуть присвячені тестуванню гравців на газоаналізаторі. Це діагностична система, яка вимірює рівень метаболізму в організмі спортсмена під час навантаження. З 15 січня розпочнуться тренування команди у Щасливому, а вже 23 січня команда вирушить на збір до Іспанії, де заплановано проведення шести товариських поєдинків. Усі футболісти успішно пройшли медогляд. Поза тренувальним процесом залишається тільки Дмитро Кравченко, який відновлюється після операції.

Дмитро Юсов та Владислав Дмитренко, котрі перенесли операції наприкінці першої частини сезону, уже будуть приступати до бігової роботи.

Раніше повідомлялося, що Скрипник хоче підписати в Металіст 1925 півзахисника Зорі.