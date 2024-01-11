Скрипник хоче підписати в Металіст 1925 півзахисника Зорі

Нагнойний невдовзі може опинитися у харківській команді

Джерело - Чемпіон.

Захисник Зорі Денис Нагнойний невдовзі може опинитися у харківській команді Металіст 1925.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Коуч Віктор Скрипник хоче підписати до Металісту 1925, свого нового клубу, півзахисника луганського клубу.

21-річний вихованець харківського футболу виступає за Зорю із 2019 року.

Нагнойний у поточному сезоні зіграв в УПЛ 11 матчів та забив 1 гол, також провів 1 поєдинок Кубка України та 6 зустрічей Ліги конференцій (1 гол).

Крім того, півзахисник Ворскли Владлен Юрченко близький до переходу у Металіст 1925. Він працював зі Скрипником у Зорі та у Ворсклі.