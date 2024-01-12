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Шість гравців Манчестер Юнайтед повернулися з лазарету

6 гравців повернулися з лазарету
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Шість гравців Манчестер Юнайтед повернулися з лазарету
#Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - manutd.com.

Манчестер Юнайтед отримав підсилення перед матч з Тоттенгемом.

Про це розповів головний тренер команди Ерік тен Гаг.

"Лісандро, Каземіро і Шоу вже тренувалися цього тижня. Вони здорові і з нетерпінням очікують нагоди допомогти команді.

Амад, Антоні та Еріксен пропускали матч Кубка Англії через хворобу. Втім, вони також оговтались. У нас нарешті з'являється різноманіття і можливість підсилити гру з лави запасних", – розповів тен Гаг.

Напередодні Боруссія орендувала Санчо у Манчестер Юнайтед.

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