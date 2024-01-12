Шість гравців Манчестер Юнайтед повернулися з лазарету

Джерело - manutd.com.
Манчестер Юнайтед отримав підсилення перед матч з Тоттенгемом.
Про це розповів головний тренер команди Ерік тен Гаг.
"Лісандро, Каземіро і Шоу вже тренувалися цього тижня. Вони здорові і з нетерпінням очікують нагоди допомогти команді.
Амад, Антоні та Еріксен пропускали матч Кубка Англії через хворобу. Втім, вони також оговтались. У нас нарешті з'являється різноманіття і можливість підсилити гру з лави запасних", – розповів тен Гаг.
Напередодні Боруссія орендувала Санчо у Манчестер Юнайтед.