Шість гравців Манчестер Юнайтед повернулися з лазарету

Манчестер Юнайтед отримав підсилення перед матч з Тоттенгемом.

Про це розповів головний тренер команди Ерік тен Гаг.

"Лісандро, Каземіро і Шоу вже тренувалися цього тижня. Вони здорові і з нетерпінням очікують нагоди допомогти команді.

Амад, Антоні та Еріксен пропускали матч Кубка Англії через хворобу. Втім, вони також оговтались. У нас нарешті з'являється різноманіття і можливість підсилити гру з лави запасних", – розповів тен Гаг.