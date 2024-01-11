Стало відомо, скільки Динамо заплатить Чорноморцю за Брагару

Джерело - Чемпіон.
Перехід вінгера Чорноморця Максима Брагару до Динамо не відбудеться на правах вільного агента.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Контракт 21-річного футболіста з моряками діє завершення кампанії 2023/24, але перехід до складу киян
Ведучий шоу зазначає, що це пов'язано з трансферним статутом УЄФА та ФІФА, який не дозволяє гравцям, що не досягли 23 років, залишати свій клуб без компенсації, навіть у випадку закінчення контракту.
Таким чином Динамо має виплатити Чорноморцю 4 річних зарплатні Максима Брагару. Компенсація становитиме 400-450 тисяч євро.
Раніше повідомлялося, що Брагару стане гравцем Динамо.