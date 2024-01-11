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Стало відомо, скільки Динамо заплатить Чорноморцю за Брагару

Перехід відбудеться не на правах вільного агента
Сьогодні 12:56 618 0
Стало відомо, скільки Динамо заплатить Чорноморцю за Брагару
#Динамо Київ, #Чорноморець, #Максим Брагару

Джерело - Чемпіон.

Перехід вінгера Чорноморця Максима Брагару до Динамо не відбудеться на правах вільного агента.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Контракт 21-річного футболіста з моряками діє завершення кампанії 2023/24, але перехід до складу киян 

Ведучий шоу зазначає, що це пов'язано з трансферним статутом УЄФА та ФІФА, який не дозволяє гравцям, що не досягли 23 років, залишати свій клуб без компенсації, навіть у випадку закінчення контракту.

Таким чином Динамо має виплатити Чорноморцю 4 річних зарплатні Максима Брагару. Компенсація становитиме 400-450 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що Брагару стане гравцем Динамо.

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