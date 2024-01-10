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Захисник Чорноморця перейде до Динамо

Угоду буде підписано за схемою 4+1
Сьогодні 14:10 154 0
Захисник Чорноморця перейде до Динамо
#Динамо Київ, #Чорноморець

Джерело - UA-футбол.

Сьогодні, 10 січня, півзахисник Чорноморця Максим Брагару підписав контракт із Динамо.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

21-річний хавбек дограє сезон в одеському клубі, після чого стане повноправним гравцем киян. За інформацією джерела, угоду підписано за схемою 4+1.

Брагару - вихованець Чорноморця. У поточному сезоні він провів за "моряків" 19 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 3 асистами. Його контракт з одеситами закінчується 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює його в 700 тисяч євро.

До слова, напередодні Динамо у своєму клубному Telegram-каналі анонсувало підписання першого зимового новачка. Пресслужба киян опублікувала силует футболіста з підписом: "Who`s coming?".

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