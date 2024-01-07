24-річний центральний півзахисник Динамо Джастін Лонвейк, який з початку поточного сезону на правах оренди виступає в Бельгії за Андерлехт, у січневе трансферне вікно може перебратися до турецької Суперліги.

Про це повідомляє OlayMedya.com.

Інтерес до нідерландського легіонера виявляє Газіантеп, головний тренер якого Маріус Шумудіке сформував свій список із гравців, якими хотів би підсилити команду найближчим часом та передав його для подальшої роботи керівництву клубу.

Очікується, що Лонвейк достроково розірве оренду в Андерлехті, що дозволить йому перейти у Газіантеп.

Турки поки що не контактували з приводу хавбека із Динамо, але збираються розпочати переговори вже найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що Андерлехт не зацікавлений у подальшому перебуванні в команді Лонвейка, а сам нідерландець не хоче повертатися до України, незважаючи на контракт з Динамо, який діє до літа 2027 року.