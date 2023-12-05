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Лонвейк взимку залишить Андерлехт

Про повернення до Динамо, якому належить контракт футболіста, не йдеться
Сьогодні 16:55 142 0
Лонвейк взимку залишить Андерлехт
#Андерлехт, #Динамо Київ

Джерело - sport.ua.

Нідерландський легіонер Динамо Джастін Лонвейк провалився в оренді в бельгійському Андерлехті.

Про це повідомляє Lavenir.

Півзахисник загалом провів за брюссельців три матчі та награв лише 39 хвилин, і тепер на нього не розраховують у клубі. Джастіна запрошували в якості заміни травмованому Ярі Фершерену, але недірландець через погану форму та власні пошкодження не зміг скористатися своїм шансом.

Щоправда, про повернення футболіста до Динамо не йдеться. Незважаючи на непереконливі виступи останнім часом, у послугах Лонвейка зацікавлені кілька європейських клубів, і з ними футболіст разом зі своїм агентом проводитимуть переговори щодо подальшої кар'єри Джастіна.

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