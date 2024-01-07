Коваль: Я - тимчасове явище, Зорі потрібно знайти тренера

Виконувач обов’язків головного тренера Зорі Юрій Коваль довго не займатиме свою посаду.

Про це заявив сам тренер.

"Коваль - це тимчасове явище. Щоб не виникала часта зміна тренерів і була якась перспектива, потрібно знайти тренера. Якщо буде збори проводити один тренер, а підпишуть іншого - літня історія повториться.

Там приїжджав Кучер, інші приїжджали. У преси стоїть завдання підігріти інтерес до певних моментів. Переговори ведуться не з одним тренером. Головне не помилитися", - сказав Коваль.