Мальме готує трансфер нападника Зорі

Едуардо Герреро може покинути Зорю

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон Швеції сезону-2023 Мальме виявляє інтерес до 23-річного форварда Зорі Едуардо Герреро.

Про це повідомляє журналіст Михайло Співаковський.

За інформацією джерела, луганський клуб свого часу заплатив за покупку Герреро 400 тисяч доларів, і зараз готовий розглянути можливість продажу панамця, але за значно більшу суму – близько 4 мільйонів.

В українській Прем'єр-лізі інтерес до Герреро виявляє Полісся.

Герреро має контракт із луганським клубом до літа 2027 року. У поточному сезоні панамець відзначився 9 голами та 1 асистом у 21 поєдинку в рамках усіх турнірів.

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