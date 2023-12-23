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Мальме готує трансфер нападника Зорі

Едуардо Герреро може покинути Зорю
Сьогодні 17:37 326 0
Мальме готує трансфер нападника Зорі
#Мальме, #Футбольні трансфери, #Едуардо Герреро, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон Швеції сезону-2023 Мальме виявляє інтерес до 23-річного форварда Зорі Едуардо Герреро.

Про це повідомляє журналіст Михайло Співаковський.

За інформацією джерела, луганський клуб свого часу заплатив за покупку Герреро 400 тисяч доларів, і зараз готовий розглянути можливість продажу панамця, але за значно більшу суму – близько 4 мільйонів.

В українській Прем'єр-лізі інтерес до Герреро виявляє Полісся.

Герреро має контракт із луганським клубом до літа 2027 року. У поточному сезоні панамець відзначився 9 голами та 1 асистом у 21 поєдинку в рамках усіх турнірів.

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