Вальядолід підпише захисника Шахтаря

Вітао повернеться у європейський футбол

Центральний захисник Шахтаря Вітао, який наразі виступає за Інтернасьйонал, влітку змінить клуб.

Про це повідомляє журналіст Вагнер Мартінс.

Вітао влітку 2024 року залишить Інтернасьонал та перейде до іспанського Вальядоліда - клубу, власником якого є легендарний співвітчизник захисника Роналдо та який нині грає у Ла-Лізі 2 (Сегунді).

Контракт Вітао із "Шахтарем розрахований до 30 червня поточного року. Цей же день є останнім для тимчасового договору захисника з Інтернасьоналом, через що у Вальядолід футболіст зможе перейти на правах вільного агента.

Нагадаємо, захисник Шахтаря зацікавив Бетіс.

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