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Вальядолід підпише захисника Шахтаря

Вітао повернеться у європейський футбол
Сьогодні 11:30 290 0
Вальядолід підпише захисника Шахтаря
#Вальядолід, #Вітао

Джерело - sport.ua.

Центральний захисник Шахтаря Вітао, який наразі виступає за Інтернасьйонал, влітку змінить клуб.

Про це повідомляє журналіст Вагнер Мартінс.

Вітао влітку 2024 року залишить Інтернасьонал та перейде до іспанського Вальядоліда - клубу, власником якого є легендарний співвітчизник захисника Роналдо та який нині грає у Ла-Лізі 2 (Сегунді).

Контракт Вітао із "Шахтарем розрахований до 30 червня поточного року. Цей же день є останнім для тимчасового договору захисника з Інтернасьоналом, через що у Вальядолід футболіст зможе перейти на правах вільного агента.

Нагадаємо, захисник Шахтаря зацікавив Бетіс.

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