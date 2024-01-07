Вальядолід підпише захисника Шахтаря

Джерело - sport.ua.
Центральний захисник Шахтаря Вітао, який наразі виступає за Інтернасьйонал, влітку змінить клуб.
Про це повідомляє журналіст Вагнер Мартінс.
Вітао влітку 2024 року залишить Інтернасьонал та перейде до іспанського Вальядоліда - клубу, власником якого є легендарний співвітчизник захисника Роналдо та який нині грає у Ла-Лізі 2 (Сегунді).
Контракт Вітао із "Шахтарем розрахований до 30 червня поточного року. Цей же день є останнім для тимчасового договору захисника з Інтернасьоналом, через що у Вальядолід футболіст зможе перейти на правах вільного агента.
Нагадаємо, захисник Шахтаря зацікавив Бетіс.
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