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Захисник Шахтаря зацікавив Бетіс

Вітао може перейти у Бетіс
Сьогодні 11:10 240 0
Захисник Шахтаря зацікавив Бетіс
#Вітао, #Реал Бетіс

Джерело - tribuna.com.

Орендований у Шахтаря центральний захисник Інтернасьйонала Вітао потрапив у сферу інтересів Бетіса.

Про це повідомляє GZH.

Іспанський клуб вже контактував і з Шахтарем, і з Інтернайсьоналом. Якщо перехід не відбудеться взимку, то "бетікос" спробуть підписати Вітао наступного літа, коли він стане вільним агентом.

Нагадаємо, Вітао перейшов з Шахтаря в Інтернасьйонал на початку повномасштабного вторгнення, скориставшись 7-м додатком ФІФА. У червні 2023-го бразильський клуб продовжив контракт з 23-річним центрбеком до кінця його угоди з "гірниками".

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