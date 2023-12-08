Захисник Шахтаря зацікавив Бетіс

Вітао може перейти у Бетіс

Орендований у Шахтаря центральний захисник Інтернасьйонала Вітао потрапив у сферу інтересів Бетіса.

Про це повідомляє GZH.

Іспанський клуб вже контактував і з Шахтарем, і з Інтернайсьоналом. Якщо перехід не відбудеться взимку, то "бетікос" спробуть підписати Вітао наступного літа, коли він стане вільним агентом.

Нагадаємо, Вітао перейшов з Шахтаря в Інтернасьйонал на початку повномасштабного вторгнення, скориставшись 7-м додатком ФІФА. У червні 2023-го бразильський клуб продовжив контракт з 23-річним центрбеком до кінця його угоди з "гірниками".

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