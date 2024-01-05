Конкурент Зінченка не буде повертатися з оренди в Арсенал

Джерело - The Athletic.
Лівий захисник Реал Сосьєдада Кіран Тірні не буде повертатися в Арсенал з оренди взимку.
Про це він розповів порталу The Athletic.
"Декілька людей мене про це запитували, але відповідь – ні. Я точно залишуся тут. Що стосується літа, то не можу сказати, що трапиться потім. Це не моє рішення, а клубу. Але так, мені тут подобається", – сказав Тірні.
Нагадаємо, Невілл назвав проблемну позицію в Арсенала.
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