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Конкурент Зінченка не буде повертатися з оренди в Арсенал

Тірні заявив, що продовжить виступи в Сосьєдаді
Сьогодні 19:56 263 0
Конкурент Зінченка не буде повертатися з оренди в Арсенал
#Арсенал (Лондон), #Реал Сосьєдад, #Тірні

Джерело - The Athletic.

Лівий захисник Реал Сосьєдада Кіран Тірні не буде повертатися в Арсенал з оренди взимку.

Про це він розповів порталу The Athletic.

"Декілька людей мене про це запитували, але відповідь – ні. Я точно залишуся тут. Що стосується літа, то не можу сказати, що трапиться потім. Це не моє рішення, а клубу. Але так, мені тут подобається", – сказав Тірні.

Нагадаємо, Невілл назвав проблемну позицію в Арсенала.

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