Невілл назвав проблемну позицію в Арсенала

Арсеналу необхідно в зимове трансферне вікно підписати форварда.

Про це розповів ексгравець Манчестер Юнайтед Гарі Невілл.

"В Арсенала був важкий період, але вони можуть повернутися, ще можуть виграти чемпіонат. Проблема виникла в атаці, де біля чужих воріт були труднощі з тим, щоб забити м’яч.

Проблема – нападник. Вони мають двох хороших нападників – Нкетія та Жезус. Але жоден з них не є "першим" форвардом, який їм потрібен", – сказав Невілл.