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Невілл назвав проблемну позицію в Арсенала

Гарі Невілл прокоментував шанси Арсенала на титул після невдалої серії матчів.
Сьогодні 13:58 225 0
Невілл назвав проблемну позицію в Арсенала
#Гарі Невілл, #Арсенал Лондон

Джерело - tribuna.com.

Арсеналу необхідно в зимове трансферне вікно підписати форварда.

Про це розповів ексгравець Манчестер Юнайтед Гарі Невілл.

"В Арсенала був важкий період, але вони можуть повернутися, ще можуть виграти чемпіонат. Проблема виникла в атаці, де біля чужих воріт були труднощі з тим, щоб забити м’яч.

Проблема – нападник. Вони мають двох хороших нападників – Нкетія та Жезус. Але жоден з них не є "першим" форвардом, який їм потрібен", – сказав Невілл.

Арсенал не перемагає три матчі поспіль, у команди 4 очки в останніх 5 турах АПЛ.

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