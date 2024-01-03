Невілл назвав проблемну позицію в Арсенала

Джерело - tribuna.com.
Арсеналу необхідно в зимове трансферне вікно підписати форварда.
Про це розповів ексгравець Манчестер Юнайтед Гарі Невілл.
"В Арсенала був важкий період, але вони можуть повернутися, ще можуть виграти чемпіонат. Проблема виникла в атаці, де біля чужих воріт були труднощі з тим, щоб забити м’яч.
Проблема – нападник. Вони мають двох хороших нападників – Нкетія та Жезус. Але жоден з них не є "першим" форвардом, який їм потрібен", – сказав Невілл.
Арсенал не перемагає три матчі поспіль, у команди 4 очки в останніх 5 турах АПЛ.