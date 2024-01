Педрі: Той, хто каже, що Роналду поганий – дурень

Нападника Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду не може бути поганим гравцем.

Про це заявив півзахисник Барселони Педрі

🚨Pedri: “Anyone who says Cristiano Ronaldo is bad is foolish and knows nothing about football.” pic.twitter.com/f3G4LxvbuV