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Тоттенгем підписав новий контракт із Сарром

Нова угода розрахована до літа 2030 року
Сьогодні 17:56 222 0
Тоттенгем підписав новий контракт із Сарром
#Сарр, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем продовжив контракт з центральним півзахисником Пап Матар Сарром.

Про це повідомляє пресслужба "шпор".

Нова угода з 21-річним сенегальцем розрахована до літа 2030 року.

Нагадаємо, відомі оцінки Забарного за матч з Тоттенгемом.

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