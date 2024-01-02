Тоттенгем підписав новий контракт із Сарром

Джерело - Чемпіон.
Тоттенгем продовжив контракт з центральним півзахисником Пап Матар Сарром.
Про це повідомляє пресслужба "шпор".
Нова угода з 21-річним сенегальцем розрахована до літа 2030 року.
We are delighted to announce that @papematarsarr15 has signed a new contract with the Club that will run until 2030! 🤍— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 2, 2024
Нагадаємо, відомі оцінки Забарного за матч з Тоттенгемом.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!