Тоттенгем підписав новий контракт із Сарром

Тоттенгем продовжив контракт з центральним півзахисником Пап Матар Сарром.

Про це повідомляє пресслужба "шпор".

Нова угода з 21-річним сенегальцем розрахована до літа 2030 року.

We are delighted to announce that @papematarsarr15 has signed a new contract with the Club that will run until 2030! 🤍