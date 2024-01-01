Відомі оцінки Забарного за матч з Тоттенгемом

За матч 20-го туру АПЛ з Тоттенгемом (3:1) захисник Борнмута Ілля Забарний отримав оцінку 6,3.

Про це повідомляє WhoScored.

Українець Ілля Забарний провів повний поєдинок за червоно-чорних, у якому тричі виніс м'яч, ліквідувавши загрозу, здійснив 3 перехоплення, 1 відбір, 1 фол, виграв 3 дуелі з 5-и, виконав 7 вдалих лонгболів із 9-и, а також 3 рази втратив м'яч. Окремо відзначаємо показник точності пасів - аж 94%.

Тож, за матч з грандом англійського футболу Забарний отримав оцінку 6,3 від аналітично-статистичного ресурсу і 6,6 від їхніх колег із Sofascore.

Ілля Забарний провів за Борнмут усі матчі без замін у першій частині сезону АПЛ.