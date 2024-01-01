Стало відомо, коли Реал зробить офіційну пропозицію Мбаппе

Реал зробить сьогодні офіційну пропозицію зірці ПСЖ

Мадридський Реал зробить сьогодні, 1 січня, офіційну пропозицію зірці ПСЖ Кіліану Мбаппе.

Про це повідомляє AS.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що мадридський Реал повідомив 25-річному нападникові, що якщо він хоче приєднатися до вершкових, то повинен прийняти рішення про підписання з ними контракту до середини січня 2024 року.

При цьому, як повідомляв раніше L'Équipe, боси парижан переконані в тому, що Мбаппе щасливий у клубі, і бачать, що футболіст отримує задоволення від процесів, що відбуваються в ньому.

Чинна трудова угода французького футболіста з ПСЖ розрахована до найближчого літа.

У нинішньому сезоні на рахунку Мбаппе 16 матчів за ПСЖ у Лізі 1, у яких він забив 18 м'ячів. Також на рахунку форварда шість матчів і три забиті м'ячі в матчах Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Реал пропонує Мбаппе підписний бонус у розмірі 130 млн євро.