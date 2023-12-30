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Реал пропонує Мбаппе підписний бонус у розмірі 130 млн євро

Мбаппе може перейти у Реал
Сьогодні 12:14 199 0
Реал пропонує Мбаппе підписний бонус у розмірі 130 млн євро
Фото - Getty Images
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Кіліан Мбаппе

Джерело - tribuna.com.

Реал планує наступного тижня зв’язатися з нападником ПСЖ Кіліаном Мбаппе щодо можливого переходу влітку 2024 року у якості вільного агента.

Про це повідомляє Marca.

"Вершкові" пропонують французу такі ж умови, як в 2022-му: зарплата у 26 млн євро на рік чистими і підписний бонус у розмірі 130 млн євро.

Якщо Кіліан даст позитивну відповідь, то керівництво Реала спробує закрити угоду якомога швидше. У разі, якщо він відмовиться, тоді "вершкові" остаточно відмовляться від спроб підписати його.

Цього сезону Мбаппе відзначився 21 голом та 2 асистами у 22 матчах.

Раніше Анчелотті визначився з основним голкіпером Реала на другу половину сезону.

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