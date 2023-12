Французький Монако близький до підписання захисника Вест Гема Тіло Керера.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода повинна відбутися під час зимового трансферного вікна. Усі деталі трансферу узгоджені та знаходяться на завершальній стадії.

Німецький захисник приєднався до лав молотобійців за 12 млн з ПСЖ, однак не зумів стати гравцем основного складу. У цьому сезоні центрбек взяв участь у 12 поєдинках за лондонський клуб. Наразі портал transfermartk оцінює гравця у 9 млн євро.

