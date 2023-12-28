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Маркевич: Хотілося б грати з підтримкою

Маркевич прокоментував можливе повернення уболівальників на трибуни
Сьогодні 16:21 163 0
Маркевич: Хотілося б грати з підтримкою
#Карпати

Джерело - офіційний сайт Карпат.

Повернення уболівальників на трибуни - дуже непросте питання.

Про це заявив головний тренер Карпат Мирон Маркевич.

  Маркевич: Невдовзі в Карпати має приїхати лівий захисник з Колумбії

"Повернення вболівальників на трибуни – дуже непросте питання. Нам усім дуже б хотілося грати з підтримкою трибун. Однак слід уважно все оцінити із врахуванням підступності нашого ворога", - сказав Маркевич.

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