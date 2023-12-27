Маркевич: Невдовзі в Карпати має приїхати лівий захисник з Колумбії

Джерело - офіційний сайт Карпати.
Карпати підсиляться колумбійським лівим захисником.
Про це розповів головний тренер львів'ян Мирон Маркевич.
"Нам би дуже хотілося підписати хоча б трьох футболістів, щоб закрити проблемні місця. Зараз ведуться перемовини з потенційними новачками. Один гравець має невдовзі приїхати, він вже придбав квитки. Це лівий захисник з Колумбії.
Карпати виступають у Першій лізі, тож це породжує сумніви у процесі переговорів – чи варто їхати до нас. Основна робота проводитиметься вже по ходу другого кола, оскільки влітку ми хочемо ще трьох-чотирьох новачків підписати", - сказав Маркевич.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!