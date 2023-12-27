Маркевич: Невдовзі в Карпати має приїхати лівий захисник з Колумбії

Карпати підсиляться колумбійським лівим захисником.

Про це розповів головний тренер львів'ян Мирон Маркевич.

"Нам би дуже хотілося підписати хоча б трьох футболістів, щоб закрити проблемні місця. Зараз ведуться перемовини з потенційними новачками. Один гравець має невдовзі приїхати, він вже придбав квитки. Це лівий захисник з Колумбії.