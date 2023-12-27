Постекоглу: Нам просто потрібен ще один центральний захисник

Тоттенгем має намір підсилити позицію центрального захисника взимку.

Про це заявив головний тренер "шпор" Енджі Постекоглу.

"Я не вкладаю стільки сенсу у те, потрібен нам правий чи лівий центрбек. Нам просто потрібен ще один гравець на цій позиції, який надасть більше глибини. Немає різниці, правий чи лівий. Це швидше про профайл та характеристики.

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Ми не шукали лівоногого центрбека на старті, просто так трапилося, що Мікі ван де Вен виявився ідеальною кандидатурою. Навіть якщо у нас був ще один лівий центрбек, то я б все одно підписав його. Це все про правильні профайли, правильні характеристики та доступність футболістів", - сказав Постекоглу.