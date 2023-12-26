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Тоттенгем може підписати нападника Борнмута

Тоттенгем може підсилитись нападником Борнмута
Сьогодні 20:40 163 0
Тоттенгем може підписати нападника Борнмута
#Борнмут, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери, #Домінік Соланке

Джерело - skysports.com.

Тоттенгем може підписати нападника Домініка Соланке.

Про це повідомляє Sky Sports. 

Лондонський колектив хоче підсилити передню лінію, особливо в контексті можливої невдачі з трансфером Евана Фергюсона із Брайтона. 

Наразі форварди команди не можуть гарантувати достатньої кількості голів, що змушує шукати інші варіанти на трансферному ринку. 

Цього сезону Домінік провів 20 матчів у складі Борнмута в усіх можливих турнірах, забив дванадцять голів, в тому числі хет-трик у ворота Ноттінгем Форест, і віддав один асист. 

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