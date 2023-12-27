Челсі має намір придбати нового форварда взимку

Також можливим є підсилення захисту

Джерело - The Athletic.

Челсі ще не має чіткого бюджету на зимове трансферне вікно – це буде залежати від продажів гравців.

Про це повідомляє The Athletic.

Пріоритетом на ринку для лондонців буде пошук нового центрфорварда. Також можливим є підсилення захисту, "сині" стежать за 20-річним Ронні Едвардсом з Петерборо. Не виключені й підписання з Південної Америки.

Що стосується форвардів, то Челсі зберігає інтерес до Віктора Осімхена (Наполі), Айвена Тоуні (Брентфорда) та Віктора Дьйокереша (Спортінг).

Відповідно лондонці розглядають альтернативні варіанти – досі стежать за Беньямином Шешко з Лейпцига та зацікавилися Віктором Боніфейсом з Баєра.

Нагадаємо, Лунін може взимку перейти у Челсі.

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