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Лунін може взимку перейти у Челсі

Андрій Лунін може змінити клуб
Сьогодні 13:52 176 0
Лунін може взимку перейти у Челсі
Фото - gettyimages
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - sport.ua.

Реал почав вивчати питання резервного голкіпера на наступний сезон.

Про це повідомляє Dario Gol.

"Королівський клуб" зацікавився іспанським голкіпером Челсі Роберта Санчеса і планує придбати його вже цієї зими. "Вершкові" готові запропонувати Челсі обмін на українського стража воріт Андрія Луніна, який міг би стати "першим номером" в Лондоні.

У цьому сезоні на рахунку Андрія Луніна 9 матчів за "королівський клуб", в яких він пропустив 5 голів. В 4 поєдинках українець зумів зберегти свої ворота "сухими".

Раніше повідомлялося, що Карло Анчелотті вирішив до кінця сезону надавати ігрову практику обом воротарям.

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