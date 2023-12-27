Лунін може взимку перейти у Челсі

Андрій Лунін може змінити клуб

Реал почав вивчати питання резервного голкіпера на наступний сезон.

Про це повідомляє Dario Gol.

"Королівський клуб" зацікавився іспанським голкіпером Челсі Роберта Санчеса і планує придбати його вже цієї зими. "Вершкові" готові запропонувати Челсі обмін на українського стража воріт Андрія Луніна, який міг би стати "першим номером" в Лондоні.

У цьому сезоні на рахунку Андрія Луніна 9 матчів за "королівський клуб", в яких він пропустив 5 голів. В 4 поєдинках українець зумів зберегти свої ворота "сухими".

Раніше повідомлялося, що Карло Анчелотті вирішив до кінця сезону надавати ігрову практику обом воротарям.