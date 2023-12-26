Евертон взимку може продати лідерів

Англійський Евертон буде змушений продавати своїх провідних гравців через фінансові проблеми.

Про це повідомляє GiveMeSport.

До списку ймовірних продажів Евертона потрапив центральний захисник Джаррад Брентвейт, до якого виявляє інтерес Тоттенгем, Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед. Розглядається також відхід Майкла Кіна та Бена Годфрі, а про українського захисника Віталія Миколенка у статті не згадується.

Раніше з'явилася інформація, що Віталій Миколенко потрапив у збірну найкращих гравців першої половини сезону в АПЛ.